Борзаковский: восстановление РУСАДА станет для ВФЛА важным шагом на пути к признанию IAAF

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) значительно приблизится к возвращению в мировую спортивную семью в случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время будет восстановлено в своих правах. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, который также занимает пост вице-президента ВФЛА.

"Восстановление РУСАДА станет для ВФЛА одним из важнейших шагов на пути к восстановлению. Если наше антидопинговое агентство будет опять соответствовать кодексу WADA, то это станет, повторюсь, для нашей федерации огромным шагом на пути к своему признанию", - заметил Борзаковский.

Всероссийская федерация легкой атлетики была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года после разразившегося допингового скандала. IAAF оперативно создала рабочую группу, которая отслеживала реализацию ВФЛА дорожной карты, выполнение которой привело бы к возвращению прежнего статуса. До тех пор, пока ВФЛА не восстановлена, российские спортсмены, соответствующие всем антидопинговым критериям IAAF, могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе.

"Говорить о том, что уже на ближайшем международном старте российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны, я бы не спешил, - продолжил собеседник ТАСС. - Конечно, здорово, что Комитет по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА, и это может положительным образом отразиться на дальнейших перспективах ВФЛА. Но до тех пор, пока РУСАДА не восстановлено в своих правах, мне не хотелось бы делать каких-либо прогнозов. Ранее мы не раз уже были, как казалось, в шаге от восстановления, но в итоге оставались в прежнем статусе".

Вопрос восстановления ВФЛА в своих правах будет рассмотрен в начале декабря на очередном заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако. Нельзя исключать того, что, в случае положительного решения IAAF, уже на чемпионате Европы по кроссу, который пройдет в голландском Тилбурге 9 декабря, российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны.