"Рубин" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Казанский "Рубин" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на шестой минуте забил Дмитрий Полоз. "Рубин" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три ничьи, одна победа).

В турнирной таблице "Рубин" занимает пятое место, набрав 10 очков, "Енисей" с пятью очками идет 13-м.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", "Енисей" примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 22 сентября.