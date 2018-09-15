Футболисты "Спартака" Самедов и Мельгарехо пропустят матч против "Ахмата"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов и нападающий Лоренсо Мельгарехо не сыграют в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против "Ахмата". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

В воскресенье "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на стадионе "Открытие-Арена" против грозненского "Ахмата". В субботу на открытой тренировке футболисты "Спартака" провели занятие в общей группе, за исключением травмированных защитников Ильи Кутепова, Самуэля Жиго и голкипера Александра Селихова. Нападающий красно-белых Лоренсо Мельгарехо и полузащитник Александр Самедов тренировались по индивидуальной программе.

"Сегодня Мельгарехо и Самедов тренировались индивидуально по причине мышечной усталости. У нас много матчей, поэтому они отдыхают. Футболисты пропустят следующий матч против "Ахмата", - сказал Каррера.

Также Каррера отметил, что приход Рашида Рахимова на пост главного тренера "Ахмата" придаст дополнительной мотивации футболистам грозненского клуба. "Что касается завтрашнего матча, то о том, каким он будет, мы узнаем только завтра. Безусловно, с приходом Рахимова на пост главного тренера у футболистов команды соперника будет дополнительная мотивация", - отметил Каррера.