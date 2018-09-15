"Севастополь" крупно победил "Кызылташ" в матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу

Футбол в России

Зобнин: "Спартак" не нуждается в дополнительной мотивации на матч РПЛ против "Ахмата"

Полузащитник признался, что получил большое количество видеозаписей с исполнением своего финта в товарищеском матче между сборными России и Чехии

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