"Севастополь" крупно победил "Кызылташ" в матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" со счетом 3:0 победил команду из Бахчисарая "Кызылташ" в домашнем матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу.
Мячи забили Алексей Яблонский (3-я, 79-я минуты) и Владислав Гевлич (90).
В другом субботнем матче тура клуб "ТСК-Таврия" из Симферополя победил в гостях "Евпаторию" со счетом 3:1.
В воскресенье состоятся заключительные игры 5-го тура. Ялтинский "Инкомспорт" примет "Океан" из Керчи, а "Крымтеплица" из поселка Молодежное (Симферопольский район) на своем поле встретится с "Гвардейцем" (с. Скворцово).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".