Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на этапе КМ по плаванию в Дохе

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который завершился в Дохе.
Спортсменка показала результат 30,43 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Виталина Симонова (32,01), третьей стала венгерка Катинка Хоссу (32,81). Кроме того, Ефимова заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.13,60), победительницей стала Хоссу (2.11,57), третье место у китаянки Чжан Сыши (2.14,23).
Также победу на этапе Кубка мира в Дохе одержал россиянин Антон Чупков. В заплыве на дистанции 200 метров брассом он показал результат 2 минуты 8,77 секунды, вторым финишировал Арно Камминга из Нидерландов (2.11,21), третьим - еще один россиянин Кирилл Пригода (2.11,61). Владимир Морозов стал третьим на дистанции 100 метров на спине (55,07), победителем стал австралиец Митчелл Ларкин (53,68), вторым финишировал американец Майкл Эндрю (54,11).
Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет в голландском Эйндховене 29-30 сентября.