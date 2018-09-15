"Локомотив" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 15 сентября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23), Петри Контиола (56) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Матей Странски (33). Для "Локомотива" эта победа стала пятой подряд в шести матчах КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает второе место, набрав 10 очков и один балл проигрывая лидеру конференции хельсинкскому "Йокериту". "Северсталь" с семью очками идет седьмой на Западе.
В следующем матче "Локомотив" примет минское "Динамо", "Северсталь" на своем льду сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 18 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Металлург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск) - 5:6;
- "Витязь" (Подольск) - "Слован" (Братислава) - 6:4.