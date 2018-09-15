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UFC может в 2019 году провести турнир в Сочи, Санкт-Петербурге или Владивостоке

В субботу Москва приняла первый в истории турнир UFC в России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может организовать турнир в Санкт-Петербурге, Сочи или Владивостоке в 2019 году. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу.

"Мы проведем в следующем году один-два турнира. Мы рассматриваем Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток", - сказал Шоу.

В субботу UFC провел первый в истории организации турнир в России, установивший рекорд посещаемости среди ММА турниров в стране. Вечер единоборств прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.

В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом в первом раунде.

Первый турнир UFC в России завершился победой Олейника над Хантом
В субботу в спорткомплексе "Олимпийский" собралась рекордная аудитория для соревнований по ММА в РФ
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