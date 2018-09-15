РФПИ: первый турнир UFC в России проведен успешно

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Проведение первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве можно признать успешным. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соучредителя UFC Russia, Кирилл Дмитриев.
"Мы стали свидетелями успешного старта UFC в России. 22 600 зрителей создали отличную атмосферу, а спортсмены показали достойный результат: в девяти из двенадцати поединков верх одержали российские бойцы, включая убедительнейшую победу Алексея Олейника в финальном бою. Теперь мы сможем активно развиваться в России и выводить российских атлетов на международный уровень", - сказал Дмитриев.
В субботу UFC провел первый в истории организации турнир в России, установивший рекорд посещаемости среди ММА турниров в стране. Вечер единоборств прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.
В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом в первом раунде.
Ранее Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), фонд Mubadala Investment Company и UFC создали совместное предприятие для развития индустрии смешанных боевых искусств в России и СНГ.