Турнир "Донская высота" стал для чемпиона ОИ-2008 Сильнова последним стартом в карьере

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Соревнования "Донская высота", которые прошли в субботу в городе Шахты (Ростовская область), стали последним стартом в карьере олимпийского чемпиона 2008 года в прыжках в высоту Андрея Сильнова, сейчас занимающего пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Сильнов сообщил ТАСС.

В турнире "Донская высота", который проходил на одной из центральных площадей Шахт, принимали участие спортсмены Ростовской области от 8 до 18 лет. В рамках этого турнира совершил свой заключительный прыжок в карьере олимпийский чемпион Сильнов, последний раз выходивший на старт летом 2016 года. 28 июля на московском турнире "Звезды" он занял второе место с результатом 2,28 метра. Личный рекорд Сильнова равен 2,38 м, он был установлен в июле 2008 года на турнире в Лондоне.

"Мне абсолютно было непринципиально, прыжком на какую высоту я завершу свою карьеру, - заметил Сильнов. - До этого я на тренировке прыгнул 1,90 "ножницами" и 2,15 привычным для себя способом, хотя два года не выступал перед этим. А если говорить про заключительную высоту, то она была равна двум метрам. Но это, повторюсь, не играло никакой роли".

"Мы не ставили своей целью вчера показывать какие-то супердостижения. Наш турнир был направлен на популяризацию легкой атлетики, мы понимаем, насколько важно развивать легкую атлетику и продвигать прыжки в высоту. Отечественные "высотники" принесли стране немало золотых наград чемпионатов мира и Олимпийских игр, высота - это один из наших сильнейших видов. Я приложу все усилия, чтоб турнир "Донская высота" был ежегодным и в нем участвовало как можно больше юных спортсменов", - заключил собеседник ТАСС.