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Российские гимнастки стали четвертыми на ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

Победу одержала сборная Болгарии, второе место заняли японки, третье - итальянки
Российские гимнастки EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Российские гимнастки
© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике заняла четвертое место в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира. Соревнования проходят в Софии.

Российская сборная, за которую выступали Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева, набрала 20,325 балла. Победу одержала команда Болгарии, набравшая 23,300 балла. Второе место заняли японки (22,800), третье - итальянки (22,550).

Эта дисциплина стала первой на чемпионате мира в Софии, в которой россиянки не смогли завоевать золото. В активе российской сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

На чемпионате мира в итальянском Пезаро в 2017 году россиянки завоевали серебро в групповых упражнениях с пятью обручами, уступив итальянкам. В предыдущий раз сборная России не смогла выиграть медали во всех дисциплинах на чемпионате мира в 2014 году. Тогда на турнире в турецком Измире россиянки стали четвертыми в групповом многоборье.

Чемпионат мира в Софии завершится в воскресенье. Турнир закроют соревнования в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами.

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