Футболисты ЦСКА Эрнандес и Магнуссон получили повреждения мягких тканей бедра

ТАСС, 16 сентября. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес и защитник Хёрдур Магнуссон получили повреждения мягких тканей бедра в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против "Уфы". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В субботу ЦСКА в гостях разгромил "Уфу" со счетом 3:0. Эрнандес и Магнуссон покинули поле по ходу первого тайма. В воскресенье футболисты прошли медицинское обследование.

Отмечается, что оба игрока не полетят в Чехию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" и будут работать под наблюдением физиотерапевтов ЦСКА. Сроки восстановления игроков пока не сообщаются.

Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Чехии 19 сентября и начнется в 22:00 мск.