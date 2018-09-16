Мишин видит в катании Туктамышевой задел на повторение успешного сезона-2014/15

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренер Алексей Мишин доволен результатом своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на ее первом старте сезона в итальянском Бергамо. Специалист в телефонном разговоре рассказал ТАСС, что в ее катании есть задел на повторение успешного сезона 2015 года, когда Туктамышева впервые в карьере стала чемпионкой мира.
21-летняя Туктамышева получила за прокат короткой программы в Бергамо 65,69 балла, в произвольной программе - 140,38, в сумме - 206,07. Туктамышева выиграла турнир, второе место заняла россиянка Софья Самодурова (184,82 балла), третье - японка Мако Ямасита (182,22).
В произвольной программе спортсменка с помаркой выполнила редкий для женского одиночного катания тройной аксель. В 2015 году на чемпионате мира в Шанхае Туктамышева стала первой россиянкой, выполнившей данный прыжок на официальных стартах.
"Лиза меня обрадовала, она выглядела по-другому. Я боюсь сглазить, но мне очень хотелось бы, чтобы к ней вернулся ее 2015 год. Она "возвращалась" несколько раз, сейчас я вижу все признаки того, что в этот сезон она войдет в новом качестве", - считает Мишин.
Туктамышева - чемпионка Европы и мира сезона-2014/15, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года.