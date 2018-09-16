"Спартак" снова проиграл "Ахмату" в Москве и отпустил лидирующий "Зенит" на пять очков

Для "Спартака" это был типичный для этого сезона домашний матч, когда соперник обороняется в две плотные линии и ловит красно-белых на контратаках. Как показали семь туров, с позиционной атакой у красно-белых проблемы, и вскрывать плотную оборону не получается вообще. Из шести мячей только один был забит с игры, да и тот - вторым темпом после углового.

Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник "Ахмата" Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл грозненскому "Ахмату" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:2 и отстал от лидирующего "Зенита" на пять очков. Для красно-белых это уже второе подряд поражение от "Ахмата", в апреле грозненцы фактически выбили "Спартак" из чемпионской гонки.

Перестройка получилась довольно масштабной, в запасе остался ряд игроков основного состава - Магомед Митришев, Аблайе Мбенг и Беким Балай. "Времени было мало. Вы видели, что мы поменяли схему игры, понимали, в каких ситуациях у "Спартака" возникают сложности", - отметил тренер.

В "Ахмате" перед матчем со "Спартаком" произошли большие изменения. Неожиданно ушедшего в отставку главного тренера Игоря Ледяхова сменил Рашид Рахимов, ранее уже работавший с грозненской командой. Для перестройки и подготовки к матчу у Рахимова и тренерского штаба, в который вошел бывший помощник Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчук, было девять дней.

Каррера продолжает искать оптимальный состав, и пока безуспешно. На этот раз в треугольник в центре полузащиты к Роману Зобнину и Фернандо итальянец поставил Ивелина Попова, оставив в запасе капитана команды Дениса Глушакова. У нынешнего "Спартака" нет и постоянных крайних хавбеков - справа сыграл Александр Ломовицкий, а слева в качестве замены Квинси Промесу Каррера попробовал Софьяна Ханни. Педро Роша, игравший на этой позиции в прошлом матче в Санкт-Петербурге, весь матч провел на скамейке запасных.

После матча впечатлениями от игры любимой команды поделился председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен, и с ним наверняка согласится большинство поклонников красно-белых. "Мне кажется, что все плохо, есть большая системная проблема. В этом году больших кардинальных изменений не будет - ни в организации игры, ни в настроении. Сегодня мы не видели ни игры, ни правильного настроя, игры совершенно никакой нет", - сказал он.

"В первом тайме мы вышли на поле без спортивной злости, это и сыграло важную роль, - сказал после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. - Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника. Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами".

Возвращение Пилипчука на спартаковский стадион вызвало много разговоров, однако Рахимов призвал не преувеличивать вклад своего помощника в победу. "Рома внес такой же вклад, как и все остальные тренеры. Я спрашивал не только его мнение, делал определенные выводы. Я уточнял у него какие- то детали, чтобы утвердиться в своем мнении", - сказал Рахимов.

Многие вспоминали, что расставание Пилипчука со "Спартаком" и Каррерой в частности было не совсем гладким, однако продолжения эта история не получила. Тренеры поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

"Спартак" остался вторым в таблице, но теперь отставание от "Зенита" составляет уже пять очков. В понедельник красно-белых может обойти "Ростов", которому предстоит сыграть в Екатеринбурге с "Уралом". В четверг "Спартак" выездным матчем против австрийского "Рапида" стартует на групповом этапе Лиги Европы.