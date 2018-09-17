Дуэйн Уэйд проведет еще один сезон за "Майами", после чего завершит карьеру

ТАСС, 17 сентября. Американский защитник Дуэйн Уэйд подпишет с "Майами" контракт сроком на один сезон, после чего завершит выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Обращение Уэйда доступно на его канале в Youtube.

Уэйду 36 лет. Он был выбран на драфте 2003 года под пятым номером "Майами" и выступал за команду до 2016 года, а также в концовке сезона-2017/18.

По окончании прошлого сезона стал свободным агентом. Ранее он заявлял, что "Майами" будет последней командой в его карьере. Он намеревался завершить карьеру, если бы не удалось достичь соглашения о продолжении сотрудничества с "Хит".

Уэйд трехкратный чемпион НБА (2006, 2012, 2013), самый ценный игрок финала НБА (2006), 12 раз принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации. Является олимпийским чемпионом 2004 года в составе сборной США.