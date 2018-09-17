Чемпион СССР в составе ХК "Спартак" Гуреев умер в возрасте 72 лет

ТАСС, 17 сентября. Чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Валентин Гуреев скончался в понедельник на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Причиной смерти стала остановка сердца.

"Спартак" выражает самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Гуреева, всем хоккеистам, с которыми он играл и работал, а также многочисленным болельщикам красно-белых", - сказано в сообщении клуба.

Гуреев провел в "Спартаке" девять сезонов (1969-1978), также он играл за усть-каменогорское "Торпедо", ленинградский СКА и австрийский "Капфенберг". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР в 1976 году и обладателем Кубка страны в 1971 и 1972 годах. Всего в чемпионате СССР нападающий провел 411 матчей и забросил 54 шайбы.

После окончания карьеры игрока Гуреев начал работать тренером. С 1986 по 1987 годы и с 1989 по 1990 годы Гуреев работал тренером в молодежной сборной СССР. С 1996 по 1999 годы и с 2003 по 2004 Гуреев был старшим тренером молодежной команды России. Молодежные сборные СССР и России специалист четыре раза помогал приводить к победе на чемпионате мира (1986, 1989, 1999, 2003), а также по два раза к серебру (1990, 1998) и бронзе (1996, 1997) турнира.

С 1993 по 1995 годы Гуреев возглавлял "Спартак". С 2008 года он являлся главным тренером женской сборной России по хоккею. Он стал одним из родоначальников развития женского хоккея в России. Под его руководством женская национальная команда заняла четвертое место на чемпионате мира 2011 года, что стало лучшим выступлением сборной за последние 10 лет.