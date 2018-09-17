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Дата и место проведения боя-реванша Мэйуэзер - Пакьяо пока не определены

Ранее Мэйуэзер объявил о проведении реванша с Пакьяо в декабре
Флойд Мэйуэзер (слева) и Мэнни Пакьяо EPA/MICHAEL NELSON
Флойд Мэйуэзер (слева) и Мэнни Пакьяо
© EPA/MICHAEL NELSON

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дата и место проведения боя-реванша между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо пока не определены. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании Top Rank, промоутер Пакьяо Боб Арум.

"Пока речь идет о том, что мы увидим реванш в декабре. Дата и место только определяются. Этот бой интересен любителям бокса, поэтому и было принято решение его провести", - сказал Арум.

Ранее Мэйуэзер объявил о проведении реванша с Пакьяо в декабре.

Американец не проводил поединки с 26 августа 2017 года, тогда Мэйуэзер победил бойца смешанного стиля ирландца Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Мэйуэзеру поступали предложения вернуться на ринг, но 41-летний спортсмен отвечал отказом.

Первый поединок между Пакьяо и Мэйуэзером-младшим прошел 2 мая 2015 года, в нем единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал $140 млн за бой, Мэйуэзер $210 млн.

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