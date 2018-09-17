Шипулин рассказал, что глава СБР пообещал ему дать возможность работать с личным тренером

ТАСС, 17 сентября. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пообещал предоставить ему возможность работать с личным тренером. Слова спортсмена приводит "Калашников Media".
Ранее Шипулин рассказал, что еще не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру.
"Общаясь по телефону с Драчевым после того, как его выбрали [на пост главы СБР], он обещал мне создать условия, какие я хочу, - сказал 31-летний Шипулин. - Я ему как раз сказал про личного тренера, сказал, что мне нужна такая возможность, чтобы можно было постоянно общаться, работать. Он мне сказал, что проблем не будет, принимай свое решение. Общался с руководителем Центра спортивной подготовки [Александром] Кравцовым, он тоже подтвердил, что поможет мне в этой ситуации, самое главное мне сейчас - принять решение и сформировать график, по которому я пойду".
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.