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КХЛ

ЦСКА в овертайме обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев
Хоккеисты ЦСКА Станислав Красильников/ТАСС
Хоккеисты ЦСКА
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (10-я минута), Константин Окулов (13), Мэт Робинсон (53) и Никита Нестеров (62). У проигравших отличились Владимир Бутузов (12), Сергей Коньков (25) и Константин Глазачев (33). ЦСКА перед этим матчем потерпел два поражения подряд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав восемь очков, "Адмирал" на Востоке с пятью очками идет 10-м.

ЦСКА в следующем матче в гостях сыграет с пекинским "Куньлунем", "Адмирал" примет рижское "Динамо". Обе встречи пройдут 19 сентября.

В другом матче дня хабаровский "Амур" на своем льду переиграл "Динамо" из Риги со счетом 2:1.

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