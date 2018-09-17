"Автомобилист" одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (4-я минута), который провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, Александр Кучерявенко (23), Дэн Секстон (28) и Стефан Да Коста (56). У проигравших отличились Робин Ганзл (9) и Вячеслав Лещенко (39). Защитник "Спартака" Максим Гончаров принял участие в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах лиги.
Для "Автомобилиста" эта победа стала седьмой подряд со старта сезона КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. "Спартак" потерпел третье поражение подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" продолжает лидировать, набрав 14 очков, "Спартак" на Западе с шестью очками идет девятым.
"Автомобилист" в следующем матче в гостях сыграет с "Сочи", "Спартак" примет челябинский "Трактор". Обе встречи пройдут 19 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Куньлунь" (Пекин) - "Слован" (Братислава) - 4:3 Б;
"Сочи" - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2.