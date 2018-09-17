Футболисты "Локомотива" отметят возвращение в ЛЧ матчем против "Галатасарая" в Стамбуле

СТАМБУЛ /Турция/, 18 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" во вторник сыграет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая". Последний раз в главном клубном европейском турнире футболисты российского клуба играли 5305 дней назад.

В сезоне-2003/04 "Локомотив" под руководством Юрия Семина выступал в группе В, заняв второе место. Тогда железнодорожники на выезде проиграли лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:2, сыграли вничью с миланским "Интером" (1:1) и уступили киевскому "Динамо" (0:2). На домашнем стадионе в том розыгрыше "Локомотив" не потерепел ни одного поражения, сыграв вничью с "Арсенеалом" (0:0), разгромив "Интер" (3:0) и обыграв "Динамо" (3:2).

В беседе с корреспондентом ТАСС бывший защитник "Интера" Иван Кордоба отметил, что тот "Локомотив" был способен дойти до финала еврокубкового розыгрыша. "Помню, что мы очень крупно проиграли в Москве, но стоит отметить, что потерпели поражение заслуженно. У нас тогда произошли перемены, а российский клуб, как говорится, был "на ходу". Тот состав под руководством русского тренера (Юрия Семина - прим. ТАСС) мог замахнуться на выход в финал Лиги чемпионов", - сказал Кордоба.

В 1/8 финала "Локомотиву" достался "Монако". В домашнем матче железнодорожники обыграли монегасков со счетом 2:1, в ответном же, несмотря на нереализованный пенальти нападающего "Монако" Дадо Пршо, французский клуб смог дожать москвичей (1:0) и выйти в следующую стадию турнира. В том розыгрыше "Монако" дошел до финала, где уступили "Порту" (0:3).

Гегемон турецкого футбола

"Галатасарай" является одним из самых титулованных клубов Турции - на его счету 21 чемпионский трофей, 17 выигранных Кубков Турции и 15 Суперкубков страны. В прошлом году команда в очередной раз стала победителем национального первенства, опередив традиционных соперников из "Фенербахче" и "Бешикташа".

Лучшее выступление "Галатасарая" в Лиге чемпионов датируется сезоном-2012/13, когда команда вышла в 1/4 финала, где проиграла "Реалу" с общим счетом 3:5. За всю историю турнира клуб пять раз выступал на групповом этапе и лишь дважды выходил в раунд плей-офф. Кроме того, "Галатасарай" является единственным турецким клубом, который смог выиграть Кубок УЕФА (1999/00) и Суперкубок УЕФА (2000).

Новый сезон команда начала с поражения в матче за Суперкубок Турции от "Акхисара" (1:2), после чего обыграл "Анкарагюджу" (3:1), "Гёзтепе" (1:0) и "Аланияспор" (6:0). За два дня до перерыва на матчи национальных сборных подопечные Фатиха Терима разгромно уступили "Трабзонспору" (0:4), однако в последнем туре уверенно обыграли лидера чемпионата "Касымпашу" (4:1). После пяти туров "Галатасарай" имеет в своем активе 12 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции.

"Локомотив" в первых трех турах смог набрать только два очка: железнодорожники сыграли вничью с "Уфой" (0:0) и "Спартаком" (0:0), проиграв в гостях набравшему ход "Оренбургу" (0:1). В последующих матчах подопечные Юрия Семина не смогли исправить ситуацию в лучшую сторону. Москвичи одержали выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" (1:0), а на домашнем стадионе обыграли испытывающий финансовые трудности махачкалинский "Анжи" (2:1). Однако затем снова последовало поражение - в гостях от "Краснодара" (1:2) и домашняя ничья с "Динамо" (1:1).

Турецкий коллектив уже встречался с "Локомотивом" на групповой стадии Лиги чемпионов. Это произошло в сезоне-2002/03, тогда на своем поле московская команда уступила со счетом 0:2, а в гостях добилась победы - 2:1.

Смолов не сыграет в Стамбуле

Железнодорожники прибыли в Стамбул в составе 23 футболистов, но на поле смогут выйти лишь 22 из них. Нападающий Федор Смолов не сыграет в матче из-за дисквалификации, полученной еще во время выступления за "Краснодар" в Лиге Европы. Бывшая команда нападающего тогда не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив сербской "Црвене Звезде" по сумме двух встреч (3:2, 1:2).

На предматчевой пресс-конференции Семин отметил, что дисквалификация футболиста внесла ряд проблем в тактику железнодорожников перед матчем. "Конечно, когда сильный игрок не может выйти на поле, это вносит определенные проблемы в плане тактической подготовки. У нас есть футболисты, которые способны его заменить, это обычная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет, ведь изменить мы ничего не можем, поэтому будем выступать теми футболистами, которые нам доступны", - сказал главный тренер "Локомотива".

Полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш заявил, что игроки московского клуба готовы к тяжелому противостоянию в завтрашнем матче. "Всегда приятно возвращаться в то место, где ты играл ранее, пусть и за другую команду. Мне уже довелось выходить на поле этого стадиона, все осознают, что завтра нас ожидает тяжелая игра. Стоит отметить, что футболисты "Локомотива" готовы к предстоящей встрече, процент настроя и концентрации у каждого находится на высшем уровне", - сказал португалец.

Поход за мечтой

Главный тренер турецкой команды отметил, что "Локомотив" будет чувствовать себя как дома. "Против нас сыграет сильная команда, которая имеет характер. Я смотрел их матч с "Динамо", сделав определенные выводы. У них есть хороший подбор футболистов в лице Фарфана и Фернандеша, и завтрашнем матче они будут чувствовать себя как дома", - сказал Терим.

Также Терим назвал нынешнюю еврокубковую кампанию "Походом за мечтой". "Какая у меня мечта? Быть первыми, а как же иначе? Если говорить о целях, то давайте назовем это "Походом за мечтой", - заключил тренер.

Матч между "Галатасараем" и "Локомотивом" обслужит итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки. Встреча начнется в 22:00 мск.