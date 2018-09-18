Кубок Стэнли получил повреждения во время празднования чемпионства игроками "Вашингтона"

Ранее стало известно, что руководство НХЛ может запретить хоккеистам пить из Кубка Стэнли в стиле Александра Овечкина. Во время посещения матча бейсбольной команды из Вашингтона капитан "Кэпиталз" пил из трофея, пока партнеры держали его за ноги вниз головой.

Отмечается, что сейчас трофей, который был сильно погнут хоккеистами, отремонтирован. В конце прошлой недели приз находился в Китае, где выставочные матчи проводили "Бостон" и "Калгари". На фото одного из поклонников хоккея видно, что трофей выглядит намного лучше, чем во время летнего турне по городам чемпионов.

ТАСС, 18 сентября. Главный трофей сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кубок Стэнли был поврежден во время летних празднований чемпионства игроками Вашингтона. Об этом сообщает портал Bardowm.com .

В прошедшем сезоне НХЛ "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над "Вегасом" со счетом 4-1. Согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших трофей, имеет право привезти его к себе на родину. В составе столичного клуба выступали трое россиян - Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Сначала Овечкин в начале июля продемонстрировал трофей в московской фан-зоне проходившего в то время чемпионата мира по футболу, а затем в тот же день отвез его на базу московского "Динамо" в Новогорск, где показал трофей воспитанникам детско-юношеской школы. 15 августа Кузнецов представил кубок в Челябинске в школе клуба "Трактор" и на Ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова. Двумя днями позже Орлов привез Кубок Стэнли в Новокузнецк, где его выставили на Площади общественных мероприятий Центрального района города.

Впервые в своей истории трофей был привезен в Россию 16 августа 1997 года. Тогда кубок в Москве и Воскресенске представили хоккеисты "Детройта" Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.