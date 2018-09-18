Сноубордист Олюнин благодарен за участие в церемонии зажжения огня Универсиады-2019

ТАСС, 18 сентября. Красноярский сноубордист, серебряный призер Олимпиады-2014 Николай Олюнин поблагодарил организаторов за выбор его участником церемонии зажжения огня зимней Универсиады 2019 года. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Церемония зажжения огня XXIX Всемирной зимней универсиады пройдет в итальянском Турине 20 сентября. Олюнин первым зажжет огонь Универсиады и даст старт эстафете огня.

"Это исторический момент для всего мира, а для меня особенно, - написал Олюнин. - Именно в Турине провели самые первые Студенческий игры мирового масштаба, и по традиции первый факел зажигают именно там. Я с честью принял эту ответственную миссию, в которой зажгу первый факел зимней Универсиады 2019 года от чаши огня. Спасибо всем тем людям, кто предоставил мне эту возможность внести себя в историю Универсиады, это особенно для меня еще и тем, что этот праздник будет проходить в моих родных стенах".

Церемония начнется в 16:00 мск и пройдет на территории университета Турина. В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и Красноярска.

24 сентября огонь Универсиады-2019 встретит Алма-Ата, столица зимней Универсиады 2017 года. 26 сентября этап эстафеты огня в Китае пройдет в Харбине, который принимал зимнюю Универсиаду 2009 года. 29 сентября начнется российский этап эстафеты, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится мероприятие 1 марта 2019 года в Красноярске.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани, в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.