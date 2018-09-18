"Анжи" не рассчитывает провести матч Юношеской лиги УЕФА в Каспийске

Ранее пресс-служба махачкалинского "Анжи" сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского "Маккаби" из Тель- Авива в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе.

"И РФС, и мы делали все возможное, но времени осталось совсем мало, и у меня практически не осталось сомнений, что мы не сможем сыграть в Каспийске. Это уже 99,9 процента", - сказал Флегонтов.

"Когда мы были в Ньоне на жеребьевке, в УЕФА нам сказали, что они должны прислать комиссию. Причем посмотреть они должны не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ. Сами понимаете, сделать быстро это невозможно. К нам так никто и не приехал, поэтому мы готовимся к тому, что матч пройдет в Астрахани", - добавил он.

По словам Флегонтова, проблем с организацией матча в Астрахани быть не должно. "Сейчас мы ведем переговоры с коллегами, изучаем условия. Я там отработал три года, люди к нам очень хорошо относятся. Финансовых проблем при организации этого матча не возникнет", - отметил Флегонтов, подчеркнув, что в любом случае матч в Астрахани будет для футболистов "Анжи" выездным.

Матч "Анжи" - "Маккаби" запланирован на 3 октября.