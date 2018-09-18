Арбитр матча "Зенит" - "Спартак" Москалев получил неудовлетворительную оценку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитр матча шестого тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Спартак" Владимир Москалев получил оценку "неудовлетворительно". Об этом журналистам сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча "Зенит" - "Спартак" (0:0) состоялась 2 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее Егоров комментировал работу Москвалева, но не озвучивал официальную оценку.

"Арбитр на высоком уровне провел игру, дискуссионные моменты бывают в каждом матче. Однако были моменты, исходя из которых выставлена оценка "неудовлетворительно", - сказал Егоров.

"Когда [полузащитник "Спартака"] Фернандо сыграл высоко ногой, это не может никак по-другому трактоваться, кроме как пенальти. Там был физический контакт. Стоило назначить пенальти и показать желтую карточку", - прокомментировал один из эпизодов Егоров.

"Что касается эпизода с падением [полузащитника "Спартака" Педро] Роши, то это одиннадцатиметровый удар. [Защитник "Зенита" Бранислав] Иванович наступил на ногу, пусть по неосторожности, но это пенальти. Был третий момент - непоказ второй желтой карточки на 82-й минуте игроку "Спартака" Николаю Рассказову", - добавил Егоров.

Москалев не получил назначение на матчи седьмого тура, которые состоялись 14-17 сентября.