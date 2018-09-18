Мейтин: фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах РПЛ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

Шесть клубов премьер-лиги проводят домашние матчи на стадионах, принимавших игры чемпионата мира 2018 года - "Спартак", "Зенит", "Крылья Советов", "Урал", "Ростов", "Рубин".

"В этом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга на шесть процентов. Это неплохая динамика, факторы новых стадионов, клубы начали работать с болельщиками, арены стали для них домом. У себя дома никто не хочет гадить", - отметил Мейтин.

"Безопасность обеспечивается почти на всех стадионах стюардами и ЧОП, их на 40 процентов стало больше. Мы за счет этого улучшили нашу общую статистику. За семь туров ноль - материальный ущерб по стадионам. На 26,8 процентов уменьшилось использование пиротехники", - добавил он.

В следующем туре состоится московское дерби ЦСКА - "Спартак". "К таким матчам всегда готовимся, - подчеркнул Мейтин. - Мы проводим некие мероприятия, все на сто процентов под контроль взять невозможно, но мы сделаем максимум".

Также в предстоящем туре сыграют "Динамо" и "Анжи". На одном из предыдущих матчей бело-голубых болельщики "Анжи" провели акцию в поддержку своего клуба, в результате чего на трибуне завязалась потасовка. "Вряд ли сейчас будут какие-то дополнительные меры безопасности. В тот раз быстро локализовали ситуацию, выявили и вывели со стадиона тех, кто избил болельщиков", - сказал Мейтин.