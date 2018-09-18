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Футбол в России

РФС разрешил "Енисею" провести матч 8-го тура в Красноярске в виде исключения

В понедельник пресс-служба красноярского клуба сообщила, что Центральный стадион в Красноярске получил сертификат РФС

ТАСС, 18 сентября. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло решение в виде исключения допустить "Енисей" к проведению матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание бюро исполкома РФС состоялось в Москве во вторник. Отмечается, что "Енисей" будет обязан устранить замечания Комиссии РФС по сертификации стадионов к 7 октября - к дате проведения матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком".

В понедельник пресс-служба красноярского клуба сообщила, что Центральный стадион в Красноярске получил сертификат РФС. Первые домашние матчи в текущем сезоне "Енисей" проводил в Тюмени.

Встреча "Енисей" - "Урал" пройдет 22 сентября, начало - 11:30 мск. После семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

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