РФС разрешил "Енисею" провести матч 8-го тура в Красноярске в виде исключения

ТАСС, 18 сентября. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло решение в виде исключения допустить "Енисей" к проведению матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Заседание бюро исполкома РФС состоялось в Москве во вторник. Отмечается, что "Енисей" будет обязан устранить замечания Комиссии РФС по сертификации стадионов к 7 октября - к дате проведения матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
В понедельник пресс-служба красноярского клуба сообщила, что Центральный стадион в Красноярске получил сертификат РФС. Первые домашние матчи в текущем сезоне "Енисей" проводил в Тюмени.
Встреча "Енисей" - "Урал" пройдет 22 сентября, начало - 11:30 мск. После семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.