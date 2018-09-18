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Российский теннисист Медведев вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Во втором круге Даниил Медведев встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и Денисом Истоминым из Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл португальца Жуана Соузу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под восьмым номером. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Во втором круге Медведев встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и Денисом Истоминым из Узбекистана.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

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