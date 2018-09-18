СКА разгромил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Санкт-петербургский СКА со счетом 5:0 разгромил череповецкую "Северсталь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Патрик Херсли (2-я и 24-я минуты встречи), Александр Дергачев (20) и Наиль Якупов (28, 40).

После семи матчей регулярного чемпионата СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 10 очками в активе. "Северсталь" набрала семь очков и занимает восьмое место.

В следующем матче СКА 20 сентября на выезде сыграет с московским "Динамо". "Северсталь" в этот же день на своей площадке примет динамовцев из Минска.

В других матчах дня омский "Авангард" по буллитам обыграл "Барыс" (4:3), "Салават Юлаев" был сильнее "Сибири" (3:1), ярославский "Локомотив" уступил минскому "Динамо" (1:2), а нижегородское "Торпедо" проиграло казанскому "Ак Барсу" (2:4).