Московское "Динамо" прервало трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв "Витязь"

ТАСС, 18 сентября. Московское "Динамо" обыграло подмосковный "Витязь" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Даниил Тарасов (5-я минута), Микс Индрашис (30), Юусо Хиетанен (32), Илья Никулин (33), у гостей - Никита Комаров (8) и Миро Аалтонен (47).

Бело-голубые одержали вторую победу в семи играх чемпионата, прервав трехматчевую серию из поражений. Динамовцы с пятью очками покинули последнее, 12-е место в Западной конференции. Подмосковный клуб (8 очков) занимает пятое место.

В следующей встрече "Динамо" 20 сентября сыграет дома с санкт-петербургским СКА. "Витязь" в этот день в Ярославле сыграет с местным "Локомотивом".