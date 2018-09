"Локомотив" вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и разгромно уступил "Галатасараю"

В разговоре с корреспондентом ТАСС болельщик "Галатасарая" Феркит Инан заявил, что "Локомотив" ждет крайне тяжелый матч. "Мы уважаем вашу команду, но хотелось бы предупредить, что вас ждет настоящий ад. Многие клубы, которые приезжали на еще старый "Али Сами Ен" (бывшее название стадиона - прим. ТАСС), просто не выдерживали давления трибун. Ставлю на безоговорочную победу моей любимой команды - 5:0", - сказал Феркит.

Между верхним и нижним ярусами стадиона на двух баннерах красовались надписи - Welcome to Ali Sami Yen Hell и Your Nightmare is back again. Если перевести их с английского языка, то они означают "Добро пожаловать в ад Али Сами Ена" и "Ваш ночной кошмар снова вернулся". Данные вывески полностью себя оправдали в прошедшем матче, ведь еще до начала встречи, когда подопечные Семина вышли на разминку, внутри чаши стадиона раздался свист, который вполне можно сравнить со звуком самолета, взлетающего неподалеку. Во время матча при каждом касании мяча футболистами московского клуба свист был настолько сильный, что периодически закладывало уши.