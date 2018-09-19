"Локомотив" вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и разгромно уступил "Галатасараю"

СТАМБУЛ /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, ставшая для российского клуба первой в турнире за последние 14 лет, состоялась на стадионе "Тюрк Телеком Арена". 5305 дней - именно столько прошло после предыдущего выступления "Локомотива" в основном раунде Лиги чемпионов. Последний раз в главном клубном европейском турнире железнодорожники играли в сезоне-2003/04. Тогда подопечные Юрия Семина вышли в плей-офф из группы с лондонским "Арсеналом", миланским "Интером" и киевским "Динамо". В 1/8 финала "Локомотив" уступил по сумме двух матчей "Монако" (2:1, 0:1).

Футболисты "Галатасарая" сразу начали активно атаковать ворота москвичей, и уже на девятой минуте встречи ошибкой Владислава Игнатьева воспользовался нападающий турецкой команды Гарри Родригес, забивший первый мяч дальним ударом в ближний угол ворот Гилерме. К середине первого тайма инициатива перешла к команде гостей. Сначала полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк не сумел поразить практически пустые ворота, а затем неточно пробил нападающий Джефферсон Фарфан. Во втором тайме команды продолжили играть на встречных курсах, однако следующий мяч был забит лишь на 67-й минуте. Швейцарский нападающий Эрен Дердийок прямым ударом со штрафного удвоил преимущество "Галатасарая". На 87-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления полузащитника Баду Ндиайе, получившего вторую желтую карточку за фол на футболисте "Локомотива" Антоне Миранчуке. На 94-й минуте ветеран стамбульского клуба Сельчук Инан установил окончательный результат в матче, реализовав пенальти. Шахматная партия за "Галатасараем" На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Галатасарая" сравнил футбол с шахматами, отметив, что данная партия осталась за его командой. "Футбол нужно расценивать как шахматы, и сегодня мы партию выиграли. Мы давно не играли в Лиге чемпионов, и эта еврокубковая кампания, как я уже говорил, является для нас походом за мечтой. Сегодня был сделан первый шаг к ее исполнению", - отметил Терим. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции выразил недовольство реализацией голевых моментов в исполнении футболистов московского клуба. "Если говорить по результату, то это можно назвать жестким поражением. По игре - мы проиграли первые десять минут, когда турецкая команда была очень активна. Затем имели хорошее преимущество, имели шансы отыграться, но не получилось по причине слабой реализации голевых моментов", - сказал Семин.

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после допинг-теста в беседе с журналистами отметил, что команда не заслуживала такого итогового результата. "Это была очень тяжелая игра, в которой мы плохо начали первый тайм. Дальше стали играть лучше, но гол во втором тайме сбил нас с толку. Несмотря на счет, могу сказать, что по той игре, которую мы показали, разгромного поражения не заслужили", - подчеркнул Фернандеш. Добро пожаловать в ад Болельщики "Галатасарая" начали собираться за пять с половиной часов до стартового свистка. Основной точкой дислокации фанатов красно-желтых является переулок Невизаде, на котором находится ряд баров и главный ресторан с одноименным названием. Поклонники турецкой комады в прямом смысле слова перекрыли пешеходное движение и распевали песни в поддержку своей любимой команды, сопровождая это употреблением спиртных напитков.

В разговоре с корреспондентом ТАСС болельщик "Галатасарая" Феркит Инан заявил, что "Локомотив" ждет крайне тяжелый матч. "Мы уважаем вашу команду, но хотелось бы предупредить, что вас ждет настоящий ад. Многие клубы, которые приезжали на еще старый "Али Сами Ен" (бывшее название стадиона - прим. ТАСС), просто не выдерживали давления трибун. Ставлю на безоговорочную победу моей любимой команды - 5:0", - сказал Феркит. Между верхним и нижним ярусами стадиона на двух баннерах красовались надписи - Welcome to Ali Sami Yen Hell и Your Nightmare is back again. Если перевести их с английского языка, то они означают "Добро пожаловать в ад Али Сами Ена" и "Ваш ночной кошмар снова вернулся". Данные вывески полностью себя оправдали в прошедшем матче, ведь еще до начала встречи, когда подопечные Семина вышли на разминку, внутри чаши стадиона раздался свист, который вполне можно сравнить со звуком самолета, взлетающего неподалеку. Во время матча при каждом касании мяча футболистами московского клуба свист был настолько сильный, что периодически закладывало уши.