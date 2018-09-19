Игрок "Вашингтона" Алексеев сделал голевую передачу в предсезонном матче НХЛ с "Бостоном"

ТАСС, 19 сентября. "Вашингтон" уступил "Бостону" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5. Результативной передачей в составе столичной команды отметился российский защитник Александр Алексеев.

Россиянин ассистировал американцу Райли Барберу (5-я минута). Также в составе проигравшей команды отличился защитник Мэтт Нисканен (42). У "Бостона" шайбы забрасывали нападающие Кэмерон Хьюс (2), Якуб Лауко (20), Закари Сенишин (29, 40) и Шон Курали (60).

Также в составе "Вашингтона" участие в матче приняли защитник Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями, и голкипер Илья Самсонов, пропустивший три шайбы.

18-летний Алексеев выбран клубом "Вашингтон" под общим 31-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги 2018 года. В прошлом сезоне он выступал в клубе юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах. "Вашингтон", в составе которого выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Вашингтон" проведет 21 сентября против "Монреаля". "Бостон" уже в среду сыграет против "Калгари", матч пройдет в Китае.