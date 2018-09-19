Эксперт: ЦСКА обыграет "Викторию" в матче первого тура группового этапа футбольной ЛЧ

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА одержит победу в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов над чешским футбольным клубом "Виктория Пльзень". Такое мнение в интервью порталу "Газета.Ru" высказал бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов.

Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду на стадионе "Штрунцовы сады", начало встречи - 22:00 мск.

"Я считаю, что ЦСКА обязан справиться с "Викторией", и он справятся. Мы видим, как игроки прогрессируют, те же Жамалетдинов и Чалов, смотрите, как они стали играть. И вот вся эта молодежь Гончаренко уже сейчас такая быстрая - просто удивительно, как он выстраивает с ними игру. А главное, что каждый знает свое место и азарт молодой присутствует, поэтому я уверен, армейцы одержат победу", - сказал Наумов.

Также экс-президент "Локомотива" предположил, что недавно восстановившийся от травмы полузащитник Алан Дзагоев выйдет на поле в стартовом составе. "Мне трудно судить о его физической форме, он много пропустил. Но, думаю, его включат в стартовый состав, а во втором тайме последует замена. Минут 70 Дзагоев отыграет - я бы сделал так", - подчеркнул бывший руководитель железнодорожников.