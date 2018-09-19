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НБА

"Майами" объявил о продлении контракта с трехкратным чемпионом НБА Уэйдом

Ранее защитник сообщил о планах завершить карьеру после сезона-2018/19
Дуэйн Уэйд AP Photo/Lynne Sladky
Дуэйн Уэйд
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 19 сентября. Американский защитник Дуэйн Уэйд подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уэйду 36 лет. Он был выбран на драфте 2003 года под пятым номером "Майами" и выступал за команду до 2016 года, а также в концовке сезона-2017/18. Ранее защитник сообщил, что проведет в лиге еще один сезон, после чего завершит карьеру. Срок нового соглашения с "Хит" не разглашается.

"Мы очень рады, что Дуэйн решил вернуться, - сказал президент клуба Пэт Райли. - Я считаю, что он внесет большой вклад в игру команды".

Уэйд - трехкратный чемпион НБА (2006, 2012, 2013), самый ценный игрок финала НБА (2006), 12 раз принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации. Он является олимпийским чемпионом 2004 года в составе сборной США.

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