Пилоты Каргинов, Николаев и Цзы Жун выступят на ралли "Шелковый путь" от "Камаз-мастера"

ТАСС, 19 сентября. "Камаз-мастер" представил три экипажа, которые будут выступать за команду на китайской части ралли-рейда "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Российская часть ралли-рейда прошла в июле текущего года и завершилась победой российского экипажа команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова в зачете грузовиков. Второе место занял экипаж Айрата Мардеева, третье - Антона Шибалова.

На китайской части ралли рейда "Камаз-мастер" будет представлен тремя экипажами. За команду выступят китаец Цзы Жун (штурман Ляо Минь, механик Дмитрий Свистунов), россияне Андрей Каргинов (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов) и Эдуар Николаев (штурман Дмитрий Никитин, механик Ахмет Галяутдинов).

"На сентябрь пришелся жесткий соревновательный и производственный график. Домой в Набережные Челны после туркменской гонки "Амуль-Хазар" мы прилетели практически на один день, спортивные машины и грузовики поддержки в Китай уже отправлены. Несмотря на дальние расстояния и непростую логистику, нам очень важно протестировать машины в условиях жарких пустынь. В Туркмении это были Каракумы, но здесь на маршруте на удивление не было песков, в Китае нас ждет Гоби с огромными песчаными дюнами", - заявил Сергей Савостин, который в течение "Шелкового пути" будет тим-менеджером "Камаз-мастера".

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на два этапа. Первый состоялся с 20 по 27 июля в России и прошел через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии. Второй этап пройдет с 23 по 28 сентября по территории Китая.