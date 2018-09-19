СМИ: НОК Италии намерен предложить МОК кандидатуру на проведение Игр-2026

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет Италии намерен представить Международному олимпийскому комитету (МОК) кандидатуру на проведение зимней Олимпиады 2026 года, несмотря на неудачную попытку объединить в заявке три города - Милан, Турин и Кортину-д’Ампеццо. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Во вторник заместитель председателя Совмина (статс-секретарь) Джанкарло Джорджетти заявил, что правительство не поддержит тройную заявку из-за непреодолимых разногласий и "отсутствия олимпийского духа" у тех, кто должен реализовывать проект. Речь идет о разногласиях между администрациями Милана и Турина, представляющих разные политические партии. В итоге Турин, который возглавляют представители входящего в правительство "Движения "5 звезд", заявили об отказе участвовать в установленном формате. Поводом для очередного спора стала эмблема Игр, на которой, по настоянию Милана, должен был доминировать этот город.

Тем не менее губернатор области Венето Лука Дзайя, который поддерживает Кортину-д'Ампеццо, где Олимпиада уже проводилась в 1956 году, договорился с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной, с которым они представляют одну партию - "Лига", продолжать проект двойной заявки - Милана (и его окрестностей) и Кортины. Джорджетти уже объявил, что такая заявка не получит финансовых гарантий правительства и все расходы по подготовке должны будут взять на себя регионы.

Глава НОК Джованни Малаго полагает, что без Турина у Италии меньше шансов на то, что выберут ее заявку. Стороны обращаются к мэру Турина Кьяре Аппендино вернуться в команду, однако пока сохраняется только тандем Венето и Ломбардии. "Коррьере" указывает, что и вопрос об Олимпиаде стал еще одним камнем преткновения в коалиционном правительстве "Движения" и "Лиги". Ранее "пятизвездная" администрация Рима уже отказалась от одобренной НОК и поддержанной правительством заявки на проведение летних Игр 2024 года.

В апреле МОК опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии заявки. Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.