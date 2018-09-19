Российские волейболисты начнут второй этап ЧМ 21 сентября матчем с голландцами

ТАСС, 19 сентября. Сборная России начнет выступление на втором групповом этапе чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии, 21 сентября матчем с командой Нидерландов. Это стало известно после обнародования на официальном сайте турнира расписания матчей второго этапа.
Сборная России одержала три победы в пяти матчах первого группового раунда, заняв третье место в группе С.
Во втором раунде россияне попали в группу Е вместе с командами Италии, Нидерландов и Финляндии. 21 сентября сборная России сыграет с командой Нидерландов (начало - 18:00 мск), 22 сентября - с командой Италии (22:15 мск), 23 сентября - с финнами (18:00 мск). Матчи группы Е пройдут в Милане. Так как во втором раунде учитываются очки, заработанные на первом групповом этапе, в группе Е лидирует сборная Италии (5 побед), далее идут голландцы (4 победы), россияне (3 победы) и финны (две победы).
Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. В третьем раунде шесть оставшихся команд будут разбиты на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.
Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа была на турнире 1982 года в Аргентине.