Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера ФК "Балтика"

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера калининградского футбольного клуба "Балтика". Об этом Непомнящий сообщил корреспонденту ТАСС.
75-летний Непомнящий возглавил "Балтику" перед началом сезона. После 11 туров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" занимает 17-е место, набрав 10 очков.
"Да, я покинул пост главного тренера "Балтики", - сказал Непомнящий.
Ранее Непомнящий возглавлял томскую "Томь" (2008-2011, 2014-2016). Тренерскую деятельность он начал в 1979 году. Он также возглавлял сборную Камеруна, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 1990 года. Кроме того, он тренировал сборную Узбекистана, различные клубы из Турции, Китая, Японии, Южной Кореи.