Идову: "Локомотив" не заслуживал поражения в матче Лиги чемпионов с "Галатасараем"

ТАСС, 19 сентября. Московский "Локомотив" не заслуживал поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским "Галатасараем", судя по игре, показанной командами. Такое мнение высказал защитник российской команды Брайан Идову, слова которого приводит "Газета.Ru".
Во вторник "Локомотив" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:3. Встреча группы D прошла в Стамбуле.
"Я думаю, "Локомотив" не заслуживал поражения. Конечно, мы допускали ошибки, но по ощущениям, по той игре, которую показали команды, мы не должны были проигрывать, - заявил Идову. - Очень обидно проигрывать со счетом 0:3, быстро пропустили необязательный первый мяч. Пришлось оперативно менять план на игру. И хочу отметить, что нам удалось перехватить инициативу, "Локомотив" владел мячом, проводил хорошие комбинации и должен был отыграться еще в первом тайме".
"Во второй половине игры мы планировали начать в том же духе, думали, что дожмем турков. Да и вообще после перерыва мы смотрелись неплохо, не хватало последнего паса, Алексей Миранчук опасно пробил. На тот момент думали, что отыграемся, однако у соперника получился отличный штрафной. При счете 2:0 нам стало психологически тяжелее, мы начали открываться, допустили пару ошибок, хозяева стали удачно убегать в контратаки, что и привело к третьему голу", - подвел итоги игры нигерийский защитник.
В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с немецким "Шальке".