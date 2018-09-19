Жуков считает хорошей идеей сформировать единую корейскую команду на Олимпиаде в 2032 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает хорошей идеей намерение сформировать объединенную команду КНДР и Республики Корея на Олимпийских играх в 2032 году.

"Мне кажется, это очень хорошая идея, такой прецедент уже был в истории: когда в 1988 году Олимпийские игры проходили в Сеуле, там выступала объединенная южно- и северокорейская команда, и на последних играх в Пхенчхане в отдельных видах спорта (в бобслее, если память не изменяет) был совместный экипаж спортсменов", - сказал Жуков журналистам в среду.

По его мнению, такое решение, "безусловно, будет способствовать урегулированию отношений" на Корейском полуострове. "И то, что спорт является одним из важных инструментов мира, дружбы, взаимодействия между странами... это очень важно, это один из принципов олимпийского движения", - заключил первый вице-спикер.

Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направить единые команды на Игры 2020 года в Токио. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Пхеньяне саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.