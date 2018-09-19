Федор Чалов признан лучшим футболистом седьмого тура РПЛ

ТАСС, 19 сентября. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".
Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети "ВКонтакте" совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
За Чалова проголосовало 38,26% опрошенных (6 757 пользователей). Второе место занял полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин (27,49%), третье - полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев (8,59%).
Чалов признан лучшим игроком тура РПЛ второй раз подряд. В седьмом туре ЦСКА в гостях разгромил "Уфу" со счетом 3:0. Чалов, который возглавляет список бомбардиров чемпионата страны с шестью забитыми мячами, отметился голом и результативной передачей.