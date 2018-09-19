Федор Чалов признан лучшим футболистом седьмого тура РПЛ

Футбол в России

Семак: "Копенгаген" - хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда

Главный тренер "Зенита" также рассказал о готовности нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться от травмы колена

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