Дворец единоборств стоимостью более 2 млрд рублей планируют построить в Брянске

ТАСС, 19 сентября. Дворец единоборств планируют построить в Брянске за счет средств федерального и регионального бюджетов. Проект оценивается более чем в 2 млрд рублей, уже выделен земельный участок под строительство, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
"Под строительство Дворца единоборств выделено семь гектаров земли в Советском районе Брянска, проект спортивного сооружения прошел необходимую экспертизу, достигнуто взаимопонимание по вопросу софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Ориентировочная стоимость - более 2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
Вопрос строительства Дворца, по информации пресс-службы, в среду на рабочей встрече в Москве обсудили министра спорта РФ Павел Колобков и губернатор региона Александр Богомаз. "Решение о поддержке проекта строительства было принято по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы региона, которая состоялась 11 сентября", - отметили в пресс-службе.
Необходимость в возведении нового спорткомплекса в Брянске обусловлена популярностью в регионе различных видов единоборств как среди профессиональных спортсменов, так и на любительском уровне. "Самбо и дзюдо являются у нас базовыми видами спорта. В Брянской области работают 64 спортивные федерации, из них 13 - по различным видам единоборств, в числе которых дзюдо, самбо, кикбоксинг, бокс и другие", - добавили в пресс-службе.
О сроках начала строительства объекта не сообщается.