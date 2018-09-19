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Российский теннисист Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

В матче первого круга спортсмен победил боснийца Мирзу Башича
Михаил Южный EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Михаил Южный
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный одержал победу над боснийцем Мирзой Башичем в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась победой российского спортсмена со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Южный, получивший wild card (специальное приглашение), ранее объявил, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге.

Во втором круге соперником Южного станет испанец Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире под пятым номером.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

Теннисист Южный заявил, что в матче с Башичем концентрировался на своей игре
При этом он подчеркнул, что сейчас чувствует себя более расслабленным, чем раньше
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