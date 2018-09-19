Южный прочитал стихи болельщикам после победы в первом круге турнира в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный отметил свою победу над боснийцем Мирзой Башичем в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге, прочитав стихи собравшимся зрителям. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее 36-летний теннисист заявил, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге.

"Если каждую неделю, мне бы в Питер приезжать, - продекламировал теннисист публике после победы. - И родные видеть лица, то готов я век играть. 36 вообще не возраст, ведь в душе еще пацан, только вот по заграницам ездить что-то я устал. Ну а дома все иначе - есть кураж и я могу с топами играть на равных, ну хотя бы раз в году".

Как отметил в ходе послематчевой пресс-конференции сам Южный, стихи написал он и решил прочитать спонтанно, на эмоциях от победы. "На самом деле, это где-то спонтанно, я не думал, что выиграю и обязательно прочитаю этот стих. В загашнике другой был, на всякий случай", - признался Южный.

На настойчивые вопросы журналистов, есть ли вероятность, что он прочитает новый стих после следующего матча, теннисист ответил: "Есть [стих], который можно прочитать, но это не самоцель".

Матч первого круга St. Petersburg Open между Южным и Башичем завершился победой россиянина, он одолел своего соперника в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир в Санкт-Петербурге завершится 23 сентября.