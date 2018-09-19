Роналду заплакал после удаления в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус"

ТАСС, 19 сентября. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален в гостевом матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с испанской "Валенсией".

Форвард получил красную карточку на 29-й минуте.

После падения в штрафной соперника защитника хозяев Джейсона Мурильо Роналду дотронулся рукой до его головы, что вызвало негодование у колумбийца. Главный судья матча немец Феликс Брых расценил действие португальца как неспортивное поведение. Покидая поле, футболист заплакал.

Из-за удаления нападающий пропустит матч следующего тура, в котором "Ювентус" примет швейцарский "Янг Бойз". Португалец получил 11-ю красную карточку в карьере и первую - в Лиге чемпионов.

Этот матч стал для Роналду дебютным в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба. Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала", сумма трансфера составила €100 млн. В составе туринцев он провел пять игр и отметился двумя мячами, которые забил в последнем туре чемпионата Италии.