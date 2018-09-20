Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Монреаль" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 20 сентября. Две заброшенные шайбы российского нападающего Евгения Дадонова позволили "Флориде" обыграть "Монреаль" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также в матче приняли участие форвард Максим Мамин ("Флорида"), защитник Богдан Киселевич ("Флорида") и нападающий Никита Щербак ("Монреаль"), отметившийся голом.

Встреча завершилась со счетом 5:2, Дадонов забросил шайбы на 5-й и 12-й минутах. Щербак отметился в третьем периоде на 56-й минуте. Также в составе победителей шайбы в активе нападающих Джареда Маккана (51, 54) и Ника Бьюгстада (60). У "Монреаля" второй гол записан на счет форварда Мэттью Пека (14).

Дадонов был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009-2012 годах хоккеист провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 (10 шайб +10 передач) очков. С 2012 по 2014 год он выступал за "Донбасс", в 2014 году перешел в петербургский СКА. Перед началом прошлого сезона Дадонов вернулся во "Флориду", провел 74 матча и набрал 65 (28+37) очков.

Щербак был задрафтован "Монреалем" под общим 26-м номером в 2014 году. Всего на его счету 29 матчей в НХЛ и семь (5+2) набранных очков.