"Калгари" обыграл "Ванкувер" в предсезонном матче НХЛ, Завгородний отдал голевую передачу

ТАСС, 20 сентября. "Калгари" оказался сильнее "Ванкувера" в выездном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1, результативной передачей отметился российский нападающий Дмитрий Завгородний.

Россиянин ассистировал форварду Спенсеру Фу (9-я минута). У победителей также отличились нападающие Мэттью Филлипс (8), Эндрю Маньяпане (27) и Юусо Валимаки (60). У проигравших единственную шайбу забросил форвард Брендан Леипсик (50).

Завгородний был выбран "Калгари" во время последнего драфта под 198-м общим номером. Ранее россиянин выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду "Омские Ястребы" и в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в составе "Римуски". В российском первенстве на счету Завгороднего 15 матчей и 12 (5 шайб + 7 передач) очков. В североамериканской лиге нападающий провел 34 игры и набрал 50 (27+23) баллов за результативность.