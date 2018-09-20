Карпов: Карякин будет решать самые высокие задачи на шахматной Олимпиаде

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Сергей Карякин ставит перед собой самые высокие задачи на предстоящей шахматной Олимпиаде. Об этом ТАСС заявил двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Шахматная Олимпиада пройдет в грузинском Батуми с 23 сентября по 6 октября.

"У Сергея был психологический спад после того, как он упустил верный шанс стать чемпионом мира (в 2016 году Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону - прим. ТАСС). Сейчас его команда проводит сбор в Сочи, там проходит подготовка к предстоящей Олимпиаде. На ней Сергей ставит перед собой самые высокие задачи", - заявил Карпов.

Шахматная Олимпиада проводится Международной шахматной федерацией (FIDE) раз в два года. Мужская сборная СССР становилась победителем Олимпиады 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. На турнире 2016 года россияне заняли третье место.

Женская сборная СССР выигрывала Олимпиаду 11 раз, российская женская команда - трижды. В 2016 году российские шахматистки не вошли в тройку призеров.