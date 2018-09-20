Правительство Подмосковья сможет присваивать категории спортивным тренерам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, который дал правительству и Министерству спорта Подмосковья полномочия присваивать квалификационные категории тренерам. Об этом передает корр. ТАСС.

"Проектом закона предлагается внести изменения в законы Московской области, дополнив полномочия правительства Московской области в сфере физической культуры и полномочия исполнительного органа государственной власти Московской области в области физической культуры и спорта полномочием по присвоению квалификационных категорий тренеров и квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта", - представил проект на заседании и. о. министра физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Депутаты поддержали проект и одобрили его сразу в трех чтениях. "Закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - подвела итоги голосования первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

В мае этого года Госдума приняла закон об аттестации спортивных тренеров, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Законом вводятся виды следующих квалификационных категорий тренеров: первой, второй и высшей. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно документу, утверждаются Министерством спорта. Кроме того, документом дополняются полномочия субъектов РФ по присвоению квалификационных категорий тренерам и установлению порядка проведения аттестации тренеров.