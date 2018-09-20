{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РУСАДА и РФС подготовили методическое пособие по антидопингу

Отмечается, что в ближайшие дни методичка будет доступна для скачивания
Образцы допинг-проб EPA/CHRISTIAN BRUN
Образцы допинг-проб
© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 20 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) совместно с Первым Московским государственным университетом имени И. М. Сеченова подготовили методическое пособие "Антидопинговое обеспечение в российском футболе". Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"В книге освещены темы антидопингового обеспечения в футболе, основных понятий о допинге, приведены актуальные статистические данные, информация о тестировании, запрещенном списке субстанций и методов. Пособие позволит профессиональным спортсменам избежать ошибок, связанных с употреблением запрещенных субстанций и методов, а также с прохождением процедуры допинг-контроля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни методичка будет доступна для скачивания.

Теги
Российский футболДопинг
Формула-1
Число курсирующих в Сочи "Ласточек" увеличат в 2,5 раза на время гонок "Формулы-1"
В районе Олимпийского парка гости соревнований смогут передвигаться по шести маршрутам на автобусах
Читать полностью