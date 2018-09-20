УЕФА рассмотрит дело об удалении Роналду в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которому была показана красная карточка в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Валенсии". Об этом сообщает корреспондент агентства AP Роб Харрис на своей странице Twitter.

В среду "Ювентус" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 2:0. После падения в штрафной соперника защитника хозяев Джейсона Мурильо Роналду дотронулся рукой до его головы, что вызвало негодование у колумбийца. Главный судья матча немец Феликс Брых показал португальцу красную карточку. Покидая поле, футболист заплакал.

Согласно регламенту Лиги чемпионов, Роналду пропустит следующий матч турнира. 2 октября туринский клуб на своем поле примет швейцарский "Янг Бойз". В случае если судья расценил действия португальца, как неспортивное поведение, то нападающий пропустит и матч третьего тура против английского "Манчестер Юнайтед", который пройдет 23 октября. Роналду играл за "Манчестер" с 2003 по 2009 годы.

Матч с "Валенсией" стал для Роналду дебютным в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба. Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала", сумма трансфера составила €100 млн. В составе туринцев он провел пять игр и отметился двумя мячами, которые забил в последнем туре чемпионата Италии.